Ziraat Türkiye Kupası
Amed Sportif Faaliyetler evinde Atakaş Hatayspor'u yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Amed Sportif Faaliyetler evinde Atakaş Hatayspor'u yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

AMED Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 21:30
Amed Sportif Faaliyetler evinde Atakaş Hatayspor'u yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Amed SK, 5'inci dakikada M. Diagne'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Diagne, golün ardından sevinci nedeniyle sarı kart gördü.

23'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde M. Diagne, kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Amed SK ceza sahasına giren Görkem, topu kontrol etmek isterken Sinan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı atışını gole çeviren Görkem, farkı 1'e indirdi: 2-1.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı.

