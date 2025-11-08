Amed Sportif Faaliyetler evinde Atakaş Hatayspor'u yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Amed SK, 5'inci dakikada M. Diagne'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Diagne, golün ardından sevinci nedeniyle sarı kart gördü.
23'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde M. Diagne, kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.
Amed SK ceza sahasına giren Görkem, topu kontrol etmek isterken Sinan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı atışını gole çeviren Görkem, farkı 1'e indirdi: 2-1.
Sahadan 2-1 galip ayrılan Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı.