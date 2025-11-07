CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig Sarıyer - Van Spor FK maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Sarıyer - Van Spor FK maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta açılış maçında Sarıyer, Van Spor FK'yı Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda konuk edecek. Bu sezon ligde yalnızca 2 galibiyeti bulunan ev sahibi ekip, 2 beraberlikle 8 puana ulaştı ve 18. sıraya yerleşti. Kötü gidişata evinde son vermek isteyen Servet Çetin'in öğrencileri, küme düşme hattından kurtulmak için rakibi karşısında sürpriz arayacak. Van Spor FK ise 5 maçtır namağlup ilerlediği tabloda 20 puan ve +5 averajla 7. sırada yer alıyor ve konumunu korumak istiyor. Peki Sarıyer - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 09:57
Sarıyer - Van Spor FK maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Sarıyer - Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sarıyer, 1. Lig'in 13. haftasında Van Spor FK ile kozlarını paylaşacak. Ligin 7. sırasında yer alan ve 5 maçtır mağlubiyet tatmayan rakibine karşı sürpriz arayışında olan ev sahibi ekip, bulunduğu 18. sıradan yukarı tırmanarak küme düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral bulan Servet Çetin'in öğrencileri, ligde Keçiörengücü'ne 3-0 yenilmesiyle yükselişini sürdüremedi. Vanspor FK ise sergilediği başarılı performansla tüm kulvarlarda sürdürdüğü namağlubiyet serisini 6'ya yükseltti. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 7. sıraya yükselen Hakan Kutlu'nun ekibi, yerini korumak için mücadele edecek. Peki Sarıyer - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SARIYER - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Van Spor FK maçı, 7 Kasım Cuma günü Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

SARIYER - VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Van Spor FK maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Berkay Erdemir'in düdüğüyle start alacak karşılaşmada Erdemir'in yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Kurtuluş Aslan üstlenecek.

SARIYER - VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

Anasayfa
