CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak mücadelenin hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 13. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

7 KASIM CUMA:

14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir

17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

8 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK: Kadir Sağlam

13.30 Bandırmaspor-Boluspor: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Serikspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor: Raşit Yorgancılar

9 KASIM PAZAR:

13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Atilla Karaoğlan

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İlker Yasin Avcı

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak

Türk Telekom-REKLAM
Osimhen ile ilgili flaş transfer iddiası! Gelecek sezon...
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Dijital Dönüşüm Konferansı'nda önemli açıklamalar
Trabzonspor’a Batagov şoku!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal 3 eksikle çalıştı Kartal 3 eksikle çalıştı 14:20
12. haftanın hakemleri açıklandı! 12. haftanın hakemleri açıklandı! 14:00
Trabzonspor’a Batagov şoku! Trabzonspor’a Batagov şoku! 13:52
Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali 13:41
Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! 12:13
Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? 11:37
Daha Eski
Sporting Braga - Genk maçı detayları! Sporting Braga - Genk maçı detayları! 11:31
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! 11:26
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:19
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! 11:13
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? 11:01
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45