CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Özbelsan Sivasspor başkanı Gökhan Karagöl istifa ettiğini duyurdu

Özbelsan Sivasspor başkanı Gökhan Karagöl istifa ettiğini duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da kulüp başkanı Gökhan Karagöl, görevinden istifa etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 18:56 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 18:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Özbelsan Sivasspor başkanı Gökhan Karagöl istifa ettiğini duyurdu

Karagöl, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir onurla yürüttüğü Sivasspor Kulübü başkanlık görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Göreve başladığı günden bu yana tek amacının Sivasspor'u hak ettiği yerlere taşımak olduğunu savunan Karagöl, gelinen noktada hem kişisel olarak hem de kulübün menfaatleri açısından görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardığını belirtti.

Gökhan Karagöl, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu şehrin adını gururla temsil eden bir kulüp olarak Türk futbolundaki saygın konumunu güçlendirmekti. Bizler hiçbir kişisel menfaat gözetmeden, sadece bu arma için çalıştık. Tüm zorluklara rağmen Sivasspor için mücadele etmek, bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir gururdu. Bugün geriye dönüp baktığım da yaptıklarımızın, alınan yolun ve kurulan yapının geleceğe ışık tutacağına inanıyorum. Ancak geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından, bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım. Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Sivasspor benim için sadece bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet, bir gönül meselesidir. Görevim bugün sona eriyor olsa da, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir."

Türk Telekom-REKLAM
Ajax'ta G.Saray maçının ardından flaş gelişme!
DİĞER
Galatasaray’ın Ajax zaferi sonrası Avrupa çalkalandı! “Şampiyonlar Ligi’nde rezil ettiler”
Hedef Hizbullah'ın alt yapısı | Terör devleti İsrail'den Lübnan’ın güneyine İHA'lı saldırı!
Arda Güler için özel plan!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi sürüyor Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi sürüyor 18:53
Ajax'ta G.Saray maçının ardından flaş gelişme! Ajax'ta G.Saray maçının ardından flaş gelişme! 18:33
Millilerden 2'de 2! Millilerden 2'de 2! 17:43
Türkiye-Bulgaristan maçının öncelikli biletleri satışa çıktı Türkiye-Bulgaristan maçının öncelikli biletleri satışa çıktı 16:43
Arda Güler için özel plan! Arda Güler için özel plan! 16:30
Trabzonspor'da Rıfat Dedeoğlu unutulmadı Trabzonspor'da Rıfat Dedeoğlu unutulmadı 16:08
Daha Eski
Sane yeniden Almanya Milli Takımı’nda! Sane yeniden Almanya Milli Takımı’nda! 15:33
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu 15:01
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 14:30
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 14:28
Kartal 3 eksikle çalıştı Kartal 3 eksikle çalıştı 14:20
Süper Lig'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı Süper Lig'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:59