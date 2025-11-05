CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Zafer sözü verildi

Zafer sözü verildi

Üç maçlık galibiyet serisine Van Spor deplasmanında son veren Sakaryaspor, hafta sonunda oynayacağı Serik Spor maçına odaklandı. Futbolcular ve teknik heyet, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarının sözünü taraftarlara verdi ve de cumartesi günü destek istedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Zafer sözü verildi
