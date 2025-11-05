Zafer sözü verildi

Üç maçlık galibiyet serisine Van Spor deplasmanında son veren Sakaryaspor, hafta sonunda oynayacağı Serik Spor maçına odaklandı. Futbolcular ve teknik heyet, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarının sözünü taraftarlara verdi ve de cumartesi günü destek istedi.
