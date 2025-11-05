Taşkın’la yola devam

10 puanla düşme hattında yer alan Manisa FK’dan Teknik Direktör Taner Taşkın’a güvenoyu çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz, Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam etme kararı almıştır” denildi. Manisa FK, son 5 maçında 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
