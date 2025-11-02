Koşukavak ile 3 puan geldi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Sarıyer'i ağırladı. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 20 ve 60. dakikalarda Mame Diouf ile 35. dakikada Oğuzcan Çalışkan kaydetti. Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçına çıkan Keçiörengücü, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Hedefsiz bir antrenör olmadım

Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşuavak, "Takımım çok dinamikti, kazanmayı çok istedi. Daha yukarılara yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Ben hiç hedefsiz bir antrenör olmadım" diye konuştu.

Konumumuz canımızı yakıyor

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Talihsiz ve hatalı goller yedik daha sonra direncimiz düştü. Hatalar olacak, bunlar gayet normal ama şu konumda olduğumuz için biraz bizim canımızı çok yakıyor işin açıkçası" dedi.