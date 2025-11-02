Boluspor 3-0 Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Boluspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Bolu'da oynanan mücadeleden ev sahibi takım, 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 17:57
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında Boluspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Boluspor ev sahibi olduğu karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Boluspor'un gollerini; 39. dakikada Doğancan Davas, 75. dakikada Rasheed ve 89. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.

Ayrıca karşılaşmada Bodrum FK'dan 25. dakikada Berşan Yavuzay gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın ardından Boluspor ligde 17 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bodrum FK ise 24 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

