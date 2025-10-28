Bodrum FK zirveyi sevdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Bodrum FK, son karşılaşmada evinde Iğdır'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Liderlik yarışında olduğu rakipleri Esenler Erokspor ve Çorum FK haftayı puan kayıplarıyla kapatınca yeşil- beyazlılar, zirvedeki yerini korudu.

Ayrıca, rakiplerinin yaşadığı kayıplar sonrasında averajla değil, puan farkıyla koltuğa oturdu. Bodrum FK teknik direktör Burhan Eşer, yaptığı açıklamada, "Maçın ikinci yarısına golle başladık. Yarının hemen başlarında golü bulmak bizi rahatlattı. Ardından ikinci golü atarak önemli bir adım attık. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.