CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK zirveyi sevdi

Bodrum FK zirveyi sevdi

Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Bodrum FK, son karşılaşmada evinde Iğdır'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK zirveyi sevdi

Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Bodrum FK, son karşılaşmada evinde Iğdır'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Liderlik yarışında olduğu rakipleri Esenler Erokspor ve Çorum FK haftayı puan kayıplarıyla kapatınca yeşil- beyazlılar, zirvedeki yerini korudu.

Ayrıca, rakiplerinin yaşadığı kayıplar sonrasında averajla değil, puan farkıyla koltuğa oturdu. Bodrum FK teknik direktör Burhan Eşer, yaptığı açıklamada, "Maçın ikinci yarısına golle başladık. Yarının hemen başlarında golü bulmak bizi rahatlattı. Ardından ikinci golü atarak önemli bir adım attık. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kuruluş Orhan-REKLAM
G.Saray için sürpriz kaleci iddiası!
DİĞER
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinde o noktaya dikkat çekti! "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...."
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir'de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce-Napoli maçı detayları! Lecce-Napoli maçı detayları! 07:43
Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! 00:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:14
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı 00:14
Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! 00:14
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! 00:14
Daha Eski
Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! 00:13
F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! 00:13
Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... 00:14
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 00:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama 00:14
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:14