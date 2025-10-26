Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: 0-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Muhammed Ali Doğan
AMED SPORTİF FAALİYETLER Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil , Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara(Dk. 46 Poko), Dia Saba, A.Traore(Dk.Afena Gyan) , D.Moreno, (Dk. 72 Emrah Başsan), (Dk. 82Çekdar Orhan)M. Diagne
İSTANBULSPOR: İsa Doğan, D.Duhaney, Ali Şahin Yılmaz, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Dijlan Aydın, M.Vorobjovas, Mustafa Sol(Dk. 61 Özcan Şahan), F. Loshaj, M.Mamadou(Dk.88 Ertuğrul Sandıkcı), Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 İsa Dayaklı)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Dia Saba, Dk. 48 Poko,Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım (AMED SPORTİF FAALİYETLER) Dk. 70 Özcan Şahan (İSTANBULSPOR)
Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'la 0-0 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı.
Öte yandan, taraftarlar, Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in fotoğrafının olduğu 'Kadın yaşamdır, yaşam susturulamaz' yazılı pankart açtı.