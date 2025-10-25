Sakaryaspor: 1 - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Enes Biroğlu
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 88 Alparslan Demir), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 80 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş (Dk. 72 Emre Demir), Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Kobiljar), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Kakuta, Ben Yeddrer (Dk. 80 Burak Altıparmak)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Halil Can Ayan (Dk. 90 Fernandes), İbrahim Akdağ, Hüseyin Bulut (Dk. 46 Roshi), Ali Akman (Dk. 46 Rroca), Ezeh (Dk. 46 Haqi Osman), Diouf
Gol: Dk. 16 Kakuta (Penaltıdan) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Mexer, Dk. 53 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Szumski (Sakaryaspor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.