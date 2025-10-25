CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakaryaspor: 1 - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sakaryaspor: 1 - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 21:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor: 1 - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Enes Biroğlu

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 88 Alparslan Demir), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 80 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş (Dk. 72 Emre Demir), Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Kobiljar), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Kakuta, Ben Yeddrer (Dk. 80 Burak Altıparmak)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Halil Can Ayan (Dk. 90 Fernandes), İbrahim Akdağ, Hüseyin Bulut (Dk. 46 Roshi), Ali Akman (Dk. 46 Rroca), Ezeh (Dk. 46 Haqi Osman), Diouf

Gol: Dk. 16 Kakuta (Penaltıdan) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Mexer, Dk. 53 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Szumski (Sakaryaspor)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

