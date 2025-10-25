CANLI SKOR ANA SAYFA
Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi | Pendikspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Ligin 5. sırasında yer alan ev sahibi, puanını 22'ye çıkarması halinde zirveye yükselebilir. Bu sezon yalnızca deplasmanda Amed SK'ya yenilen Pendikspor, şampiyonluk mücadelesinde hanesine 3 puan daha yazdırmayı hhedefliyor. 13 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi ise deplasmandaki 2. galibiyeti için mücadele edecek. Peki Pendikspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 09:40
Pendikspor - Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası tüm heyecanıyla devam ederken Pendikspor, evinde Serik Spor'u ağırlayacak. Ligde topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan İstanbul takımı, zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. 13. sıradaki Antalya ekibi ise evinde Amed SK'ya aldığı mağlubiyetin ardından mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Pendikspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PENDİKSPOR - SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Serik Spor maçı 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR - SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Ömer Yasin Gezer yapacak.

PENDİKSPOR - SERİK SPOR MAÇI CANLI İZLE

