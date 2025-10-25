Manisa FK kritik virajda

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan 9 puanlı, 16. sıradaki Manisa FK, bugün alt sıraları ilgilendiren maçta Sarıyer'e konuk olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki karşılaşma 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden genç stoper Ada İbik forma giyemeyecek. Ligde 3 maçtır kazanamayan Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın, 7 puanla 18. sıradaki Sarıyer'i yenerek düşme hattından uzaklaşmak istediklerini belirtti. Erzurumspor maçında iyi oynadıklarını söyleyen Taşkın, "İstanbul'da da kendi oyunumuzu sergileyip sonuca giderek çıkışa geçeceğiz" dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER