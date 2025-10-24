CANLI SKOR ANA SAYFA
Sivasspor 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sivasspor 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 22:17
Sivasspor 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

6'ncı dakikada gelişen Hatayspor öne geçti. Rui Pedro'nun ortasında ceza sahası içinde Abdulkadir'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Boşta kalan topa kale alanı içerisinde uçarak kafayı vuran Kilama meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Hatayspor üstünlüğü ile tamamlandı.

80'inci dakikada Hatayspor'da oyuna ikinci yarı giren Engincan'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

83'ündü dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltıda topun başına Avramovski geçti. Avramovski'nin kullandığı penaltıda top kaleci Bekaj'da kaldı.

90'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Kamil Fidan'ın ceza sahası yayının gerisinden sert şutunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı

