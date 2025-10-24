Sakarya tek yürek

Trendyol 1. Lig'de Sarıyer ve Adana Demirspor'u mağlup ederek 2'de 2 yapan Sakaryaspor yarın kendi sahasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçına kilitlendi. Yeşil-siyahlılarda tribünlerin tamamen dolması için büyük bir seferberlik devam ediyor. Taraftar grubu Tatangalar, Sakarya'nın Hendek, Akyazı, Karapürçek, Karasu, Geyve, Kocaali, Ferizli ve Söğütlü başta olmak üzere tüm ilçelerinde geniş kapsamlı afiş ve broşür dağıtım çalışmaları yürütüyor. Şehrin dört bir yanında sürdürülen bu organizasyonla, Sakaryaspor'a olan ilgi ve desteğin gün geçtikçe daha da artması hedefleniyor