Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakarya tek yürek

Sakarya tek yürek

Tatangalar, Keçiörengücü maçı öncesi Sakarya'nın tüm ilçelerinde afiş ve broşür dağıtım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Sakarya tek yürek
Trendyol 1. Lig'de Sarıyer ve Adana Demirspor'u mağlup ederek 2'de 2 yapan Sakaryaspor yarın kendi sahasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçına kilitlendi. Yeşil-siyahlılarda tribünlerin tamamen dolması için büyük bir seferberlik devam ediyor. Taraftar grubu Tatangalar, Sakarya'nın Hendek, Akyazı, Karapürçek, Karasu, Geyve, Kocaali, Ferizli ve Söğütlü başta olmak üzere tüm ilçelerinde geniş kapsamlı afiş ve broşür dağıtım çalışmaları yürütüyor. Şehrin dört bir yanında sürdürülen bu organizasyonla, Sakaryaspor'a olan ilgi ve desteğin gün geçtikçe daha da artması hedefleniyor
