Erzurum-Ümraniye

TRENDYOL 1. Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Erzurumspor saat 16.00'da Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maçı Oğuzhan Aksu yönetecek. Özbelsan Sivasspor ise evinde saat 20.00'de Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Bu müsabakanın hakemi Ömer Tolga Güldibi.
