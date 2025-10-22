CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 10 haftada 7 takım teknik ekip değiştirdi!

Trendyol 1. Lig'de 10 haftada 7 takım teknik ekip değiştirdi!

2025-2026 sezonunun ilk 10 haftasında Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor, Iğdır FK, Sarıyer, Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor teknik direktör değişikliğine gitti. Sarıyer ise sezon içinde iki kez teknik heyet değişikliği yaptı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 11:46 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 11:48
Trendyol 1. Lig'de 10 haftada 7 takım teknik ekip değiştirdi!
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 10 haftasında 7 takım teknik heyetlerinde değişiklik yapmayı tercih etti.

Ligde şu ana kadar Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer, Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligin yeni ekiplerinden Sarıyer, şu ana kadar 2 kez teknik direktörünü değiştirdi.

Sezona Murat Şahin yönetiminde başlayan Atakaş Hatayaspor Hugo Almeida'yı göreve getirirken, Sakaryaspor İrfan Buz'un yerine Serhat Sütlü, Iğdır FK Çağdaş Çavuş'un yerine İbrahim Üzülmez, Çorum FK Tahsin Tam'ın yerine Çağdaş Çavuş, Amed Sportif Faaliyetler Mehmet Altıparmak'ın yerine Sinan Kaloğlu, Boluspor Mustafa Er'in yerine Ertuğrul Arslan'la anlaştı.

Sezon başında teknik direktör Şenol Can'ın görev yaptığı Sarıyer, Yılmaz Vural'la anlaştıktan sonra Servet Çetin'i göreve getirdi.

GEÇEN SEZONDAN DEVAM EDENLER

Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay, Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, Manisa FK'de Taner Taşkın, Pendikspor'da Uğur Uçar ve Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı, geçen sezon bitiminde olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Bu ekiplerin dışında Adana Demirspor'da Koray Palaz, Bodrum FK'de Burhan Eşer, Erzurumspor FK'de Serkan Özbalta, İstanbulspor'da Mustafa Alper Avcı, Serikspor'da Sergey Yuran, Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz ve Vanspor FK'de Hakan Kutlu görevlerini sürdürüyor.

MEVCUT TEKNİK DİREKTÖRLERDEN 4'Ü 1. LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ligde 4 teknik adam, daha önce takımlarını Süper Lig'e taşıma başarısı gösterdi.

Esenler Erokspor'un başında yer alan Osman Özköylü ve Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ikişer kez Süper Lig sevinci yaşadı.

Özköylü, 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor, 2022-2023'te Pendikspor, Üzülmez ise 2017-2018'de Çaykur Rizespor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'e yükseldi.

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 2021-2022'de İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıdı.

