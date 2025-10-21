CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz'dan "istifa" açıklaması!

Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz'dan "istifa" açıklaması!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, istifa etmenin gündeminde olmadığını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 18:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz'dan "istifa" açıklaması!

Korkmaz, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftalarda oluşan puan tablosundan memnun olmadığını belirtti.

Taraftarların serzenişlerini anlayışla karşıladığını anlatan Korkmaz, "Ne yaptığını bilerek ve büyük bir kararlılıkla Sivasspor'u daha iyiye götüreceğiz." dedi.

Sezon başında doğru zamanda, doğru adımlarla ve doğru ekonomiyle Süper Lig'e çıkma hedefi koyduklarını dile getirdiğini anımsatan Korkmaz, "Doğru zaman belki bu sezon sonu ama belki de değil. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Sahada daha özgüvenle davranan bir hale gelmemiz lazım." diye konuştu.

Korkmaz, en kısa zamanda maç kazanmaya başlayacaklarını ifade etti.

Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Korkmaz, bu sıkıntıları aşmak için de çalıştıklarını dile getirdi.

"İSTİFA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında tribünlerden istifaya davet edilmesiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, şunları kaydetti:

"Asla öyle bir şey gündemimizde yok. Anlayışla karşılıyorum, saygı duyuyorum ama böyle bir gündem yok. O yüzden taraftarlarımıza saygı duyuyorum, sokakta gezerken de gelip şikayetlerini bana söyleyebilirler. Buradayız ve ne yaptığımızı biliyoruz. Takımı doğru zamanda, doğru ekonomiyle ve doğru şekilde bir üst lige taşıyacağız. Saha sonuçları ve takım performansında beklenmedik dramatik düşüşler olur, o zaman şapkayı tekrar önümüze koyarız. Ne yaptığını bilen, sorumluluk alabilen insanlarız."

Ankara Keçiörengücü maçının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını dile getiren Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıklamalarım biraz yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Ferhat Gündoğdu ile pozisyonlar üzerinden Sivasspor'un hakkının yendiğiyle ilgili gizli görüşmeler olmadı. Hakemlerin bize karşı davranışıyla ilgili maç yönetirken ki tavırlarıyla ilgili başkanımız tarafından bir şikayetimiz olmuştu. O da konuyu öğrenmek için bizi aradı. Biz de kendisine durumu anlatmıştık. Asla bir pozisyon ya da bir beklenti içerisinde olarak bir gizli görüşme değil bu. Anlatmak istediğim şey hakemlerin maç yönetirken ki tavırları. Bundan sonra zaten daha bahsetmeyeceğim. Biz kendi işimizi yapacağız. Maçın sonunda anlatırken bunu konuların arasında hızlı bir şekilde anlattığım için bu farklı yerlere çekilmiş olabilir. Tekrar düzeltiyorum, Sayın Ferhat Gündoğdu bizi zaten herkese karşı yaptığı gibi açık bir iletişimle şikayetimizi dinlemek için aradı. Biz de kendisine konudan bahsettik, konu tamamen bununla alakalıdır."

ANTRENMAN

Sivasspor, ligin 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

REKLAM - İdefix
F.Bahçe'de Talisca krizi!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Korkmaz'dan "istifa" açıklaması! Korkmaz'dan "istifa" açıklaması! 18:43
Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! 18:41
F.Bahçe'de Talisca krizi! F.Bahçe'de Talisca krizi! 17:52
Saran'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret Saran'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret 17:22
Nottingham Forest'ta Dyche dönemi! Nottingham Forest'ta Dyche dönemi! 16:52
4 büyüklerden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı 4 büyüklerden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı 16:36
Daha Eski
Villarreal-Manchester City maçı öncesi son notlar! Villarreal-Manchester City maçı öncesi son notlar! 16:23
Union Saint-Gilloise-Inter maçı detayları! Union Saint-Gilloise-Inter maçı detayları! 16:10
Buruk: Her maçın hikayesi farklı Buruk: Her maçın hikayesi farklı 15:31
PSV-Napoli maçı ne zaman? PSV-Napoli maçı ne zaman? 15:11
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 14:56
Fenerbahçe'de Stuttgart hazırlığı! Fenerbahçe'de Stuttgart hazırlığı! 14:52