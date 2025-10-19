CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK-Boluspor maçı canlı izle | Alagöz Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Boluspor maçı canlı izle | Alagöz Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Alagöz Iğdır FK ile Boluspor karşı karşıya gelecek. 17 puan ile 5. sırada yer alan Iğdır temsilcisi, 12 puan ile 13. sırada bulunan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Boluspor ise etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Iğdır FK-Boluspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Alagöz Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 11:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Iğdır FK-Boluspor maçı canlı izle | Alagöz Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Alagöz Iğdır FK, sahasında Boluspor'u konuk edecek. Ligde 17 puanla 5. sırada yer alan Iğdır ekibi, zorlu mücadelede hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konuk ekip Boluspor ise 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Deplasman takımı, alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek amacında. Peki, Alagöz Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesine dair tüm ayrıntılar…

IĞDIR FK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Alagöz Iğdır FK-Boluspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..."
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
DİĞER
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında 3 yıldıza şok tepki! Tribünlerden yoğun ıslık...
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı ne zaman? 11:43
Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman? Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman? 11:34
Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı ne zaman? Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı ne zaman? 11:26
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı detayları! Gaziantep FK-Antalyaspor maçı detayları! 11:08
Aboubakar resmen Neftçi PFK'da! Aboubakar resmen Neftçi PFK'da! 10:52
Alanyaspor-Göztepe maçı detayları! Alanyaspor-Göztepe maçı detayları! 10:50
Daha Eski
Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı! Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı! 10:39
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..." 10:22
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:14
Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! 09:58
Nantes-Lille maçı ne zaman? Nantes-Lille maçı ne zaman? 09:51
Rennes-Auxerre maçı ne zaman? Rennes-Auxerre maçı ne zaman? 09:50