Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK ile Boluspor Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 18:33
Alagöz Holding Iğdır FK 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Faruk Yağlı

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Bruno, Rotariu (Dk. 73 Ahmet Emin Engin), Conte, Mendes, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Eysseric), Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk.61 Fofana), Güray Vural

Boluspor: Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Dk. 89 Abdurrahman Üresin), Lima, Barış Alıcı (Dk. 55 Mustafa Alptekin Çaylı), Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 89 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan (Dk. 64 Onur Öztonga), Kouagba, Rasheed (Dk. 64 Boakye), Balburdia

Goller: Dk. 9 Liço (Boluspor), Dk. 89 Bruno (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 54 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ali Kaan Güneren, 45+2 Sinan Bolat, 45+2 Alim Öztürk, Dk. 90+9 Ahmet Emin Engin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+2 Lima, Dk. 57 Işık Kaan Arslan, Dk. 66 Ömürcan Artan, Dk. 70 Boakye, Dk. 72 Orkun Özdemir, Dk. 88 Balburdia (Boluspor)

