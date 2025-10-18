Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı CANLI | Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Adana Demirspor, milli aranın ardından ligin 10. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. -30 averajla ligin son sırasında yer alan ve 9 maçta yalnızca 1 beraberlik yakalayan ev sahibi, son sıradan kurtulmanın yollarını arıyor. Sakaryaspor ise 9 maçta 3 galibiyet elde ederek 14. sıraya yükselirken zirvelerde ortalara çıkmak için mücadele edecek. Peki Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Egemen Artun yönetecek. Artun'un yardımcılıklarını Mehmet Ali Vardar ve Ahmet Türkeş yapacak.
