Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı CANLI | Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor, milli aranın ardından ilk maçında Sakaryaspor'u konuk ediyor. Ev sahibi eksi 17 puanla sonuncu sırada bulunurken Sakaryaspor ise 11 puanla 14. sırada yerini koruyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hem Koray Palaz'ın hem de Serhat Sütlü'nün öğrencileri puan kaybının önüne geçmek istiyor. Peki Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 13:39
Adana Demirspor, milli aranın ardından ligin 10. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. -30 averajla ligin son sırasında yer alan ve 9 maçta yalnızca 1 beraberlik yakalayan ev sahibi, son sıradan kurtulmanın yollarını arıyor. Sakaryaspor ise 9 maçta 3 galibiyet elde ederek 14. sıraya yükselirken zirvelerde ortalara çıkmak için mücadele edecek. Peki Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Egemen Artun yönetecek. Artun'un yardımcılıklarını Mehmet Ali Vardar ve Ahmet Türkeş yapacak.

ADANA DEMİRSPOR - SAKARYASPOR FK MAÇI CANLI İZLE

