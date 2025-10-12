Kongre heyecanı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bugün sandığa gidiyor. Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı daha önce istifa etmeden olağanüstü kongre kararı almıştı. Bugün yapılacak seçimde başkan adayı çıkmaması durumunda mevcut yönetim görevine devam edecek. Başkan Kıratlı'nın, yönetim kadrosunda değişikliğe gitmek için bugünkü olağanüstü kongrede yeni bir listeyle aday olması gerekiyor, yoksa mevcut isimler devam edecek. Sakaryaspor camiası, asıl kritik sürecin yıl sonunda yapılacak olağan kongrede yaşanacağının farkında. Bu kongrede de başkan adayı çıkmaması durumunda kulübün kayyuma devredilme riski yeniden gündeme gelebilir. Tüm gözler, bugünkü seçimden çıkacak olan kararlara çevrildi.