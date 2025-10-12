CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kongre heyecanı

Kongre heyecanı

Sakaryaspor’da bugün yapılacak seçim öncesinde yeni bir liste sunulmazsa mevcut yönetim devam edecek

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
Kongre heyecanı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bugün sandığa gidiyor. Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı daha önce istifa etmeden olağanüstü kongre kararı almıştı. Bugün yapılacak seçimde başkan adayı çıkmaması durumunda mevcut yönetim görevine devam edecek. Başkan Kıratlı'nın, yönetim kadrosunda değişikliğe gitmek için bugünkü olağanüstü kongrede yeni bir listeyle aday olması gerekiyor, yoksa mevcut isimler devam edecek. Sakaryaspor camiası, asıl kritik sürecin yıl sonunda yapılacak olağan kongrede yaşanacağının farkında. Bu kongrede de başkan adayı çıkmaması durumunda kulübün kayyuma devredilme riski yeniden gündeme gelebilir. Tüm gözler, bugünkü seçimden çıkacak olan kararlara çevrildi.

