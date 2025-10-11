PFDK 4 takıma ceza yağdırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Erzurumspor, Esenler Erokspor ve Sivasspor ligin dokuzuncu haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle para cezası verildi.
