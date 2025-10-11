CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler’de hedef zirve

Esenler’de hedef zirve

Esenler Erokspor’un hocası, “Milli arada yoğun bir şekilde çalışarak taraftarlarımızın desteğiyle Bodrum FK maçını kazanıp liderliğe yükselmek istiyoruz” diye konuştu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Esenler’de hedef zirve
Trendyol1. Lig'de son olarak deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek 9. haftayı lider Bodrum FK'nın 1 puan gerisinde, 19 puanla 2. sırada tamamlayan Esenler Erokspor, milli aranın ardından iki kritik maça çıkacak. Yeşil-sarılılar, önce zirve yarışındaki rakibi Bodrum FK'yı sahasında konuk edecek. Bu maçta galip gelirse Bodrum FK'yı geçerek 2 puan farkla liderliğe yükselecek. İstanbul temsilcisi, Bodrum FK maçının ardından bir diğer güçlü rakip Bandırmaspor'a konuk olacak. Bu iki kritik maçı kayıpsız geçmesi halinde Esenler Erokspor, Süper Lig yarışında önemli bir avantaj sağlayacak. Boluspor maçında coşkulu bir futbol sergilediklerini belirten Teknik Direktör Osman Özköylü, "Milli arada yoğun bir şekilde çalışarak Bodrum FK maçını kazanıp liderliğe yerleşmek istiyoruz. Eksiklerimiz var, ancak bunları düzeltmek için yeterli zamanımız var. Taraftarlarımız maça gelsin. Onların desteğiyle sahamızdaki maçı kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.
G.Saray'a Sambacı stoper!
REKLAM - Aynadaki Yabancı
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
Tedesco'dan radikal karar! İrfan Can ve Asensio…
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Daha Eski
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 00:28
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 00:28
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! 00:28
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 00:28
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 00:28