Esenler’de hedef zirve

Trendyol1. Lig'de son olarak deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek 9. haftayı lider Bodrum FK'nın 1 puan gerisinde, 19 puanla 2. sırada tamamlayan Esenler Erokspor, milli aranın ardından iki kritik maça çıkacak. Yeşil-sarılılar, önce zirve yarışındaki rakibi Bodrum FK'yı sahasında konuk edecek. Bu maçta galip gelirse Bodrum FK'yı geçerek 2 puan farkla liderliğe yükselecek. İstanbul temsilcisi, Bodrum FK maçının ardından bir diğer güçlü rakip Bandırmaspor'a konuk olacak. Bu iki kritik maçı kayıpsız geçmesi halinde Esenler Erokspor, Süper Lig yarışında önemli bir avantaj sağlayacak. Boluspor maçında coşkulu bir futbol sergilediklerini belirten Teknik Direktör Osman Özköylü, "Milli arada yoğun bir şekilde çalışarak Bodrum FK maçını kazanıp liderliğe yerleşmek istiyoruz. Eksiklerimiz var, ancak bunları düzeltmek için yeterli zamanımız var. Taraftarlarımız maça gelsin. Onların desteğiyle sahamızdaki maçı kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.