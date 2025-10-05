Iğdır FK-İstanbulspor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 9. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Iğdır FK sahasında İstnabulspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Iğdır FK-İstanbulspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.