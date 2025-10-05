CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK-İstanbulspor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-İstanbulspor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Iğdır FK-İstanbulspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 08:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Iğdır FK-İstanbulspor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 9. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Iğdır FK sahasında İstnabulspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Iğdır FK-İstanbulspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Üründül: G.Saray'ın aldığı puan...
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..."
Jhon Duran'a büyük şok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi" "Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi" 08:45
Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 08:45
Üründül: G.Saray'ın aldığı puan... Üründül: G.Saray'ın aldığı puan... 08:45
Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 08:04
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar 07:25
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
Daha Eski
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29