Bodrum FK-Hatayspor maçı canlı izle | Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 9. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Bodrum FK sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Bodrum FK-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUM FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BODRUM FK-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

