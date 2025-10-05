CANLI SKOR ANA SAYFA
Bodrum FK-Hatayspor maçı canlı izle | Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Hatayspor maçı canlı izle | Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Bodrum FK-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 09:02
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 9. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Bodrum FK sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Bodrum FK-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUM FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BODRUM FK-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

