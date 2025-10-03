Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Çorum FK, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çorum FK - Manisa FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Manisa FK maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

