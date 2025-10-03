Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, 9. hafta maçında Çorum FK ile Manisa FK karşılaşacak. Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 13:30
Çorum FK - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Çorum FK, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çorum FK - Manisa FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Manisa FK maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Çorum FK - Manisa FK canlı | TRT SPOR CANLI İZLE👈

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
