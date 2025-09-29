Zirve Bodrum'un

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı konuk oldu. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum, 4-0 kazandı. Bodrum FK'nın gollerini 11. dakikada Bartu Göçmen kendi kalesine, 47. dakikada Celal Dumanlı, 51. dakikada Pedro Brazao ve Zdravko Dimitrov kaydetti.

FREDY PENALTI KAÇIRDI

Bodrum, 82. dakikada Fredy ile penaltı vuruşunda yararlanamadı. Sezon başından beri istikrarlı bir performans sergileyen yeşil-beyazlılar, bu sonuçla birlikte Trendyol 1. Lig'de liderliğe yükseldi. Gelecek hafta Bodrum FK, Hatayspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Çorum FK'ye konuk olacak.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, rakibin sürpriz sonuçlar alabilen bir takım olduğunu, ilk yarıda gol bulsalar da bocaladıklarını, ikinci yarıda ise yaptıkları oyuncu ve oyun formatı değişiklikleriyle maça hakim olup galibiyet aldıklarını belirtti.