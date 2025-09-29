CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Zirve Bodrum'un

Zirve Bodrum'un

Esenler ve Çorum puan kaybetti. Bodrum fırsatı kaçırmadı. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında zirve el değiştirdi. Esenler ve Çorum'un puan kaybettiği haftada Bodrum, Manisa'yı 4-0'lık farklı bir skorla yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Zirve Bodrum'un

Trendyol Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı konuk oldu. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum, 4-0 kazandı. Bodrum FK'nın gollerini 11. dakikada Bartu Göçmen kendi kalesine, 47. dakikada Celal Dumanlı, 51. dakikada Pedro Brazao ve Zdravko Dimitrov kaydetti.

FREDY PENALTI KAÇIRDI

Bodrum, 82. dakikada Fredy ile penaltı vuruşunda yararlanamadı. Sezon başından beri istikrarlı bir performans sergileyen yeşil-beyazlılar, bu sonuçla birlikte Trendyol 1. Lig'de liderliğe yükseldi. Gelecek hafta Bodrum FK, Hatayspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Çorum FK'ye konuk olacak.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, rakibin sürpriz sonuçlar alabilen bir takım olduğunu, ilk yarıda gol bulsalar da bocaladıklarını, ikinci yarıda ise yaptıkları oyuncu ve oyun formatı değişiklikleriyle maça hakim olup galibiyet aldıklarını belirtti.

