Van Spor FK-Amed SK maçı canlı izle | İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Spor FK-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Van Spor FK sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Van Spor FK-Amed SK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VAN SPOR FK-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

VAN SPOR FK-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VAN SPOR FK-AMED SK MAÇI CANLI İZLE