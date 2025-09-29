Sakaryaspor-Sivasspor maçı canlı izle | Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. hafta maçında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sakaryaspor-Sivasspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 11:09
Sakaryaspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sakaryaspor sahasında Özbelsan Sivasspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sakaryaspor-Sivasspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

