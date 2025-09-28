Manisa FK-Bodrum FK maçı canlı izle | Manisa FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Manisa FK sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Manisa FK-Bodrum FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Manisa FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Manisa FK-Sipay Bodrum FK maçı 28 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

MANİSA FK-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

