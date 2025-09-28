CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Esenler’e şok!

Esenler’e şok!

Esenler, evinde İbrahim Üzülmez yönetimindeki Iğdır FK’ya 3-2 yenildi. Sarı-yeşilliler, bu mağlubiyete rağmen Çorum’un berabere kalmasıyla liderliğini sürdürdü

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Esenler’e şok!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erkospor'a konuk oldu. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanmayı başardı. Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ahmet Engin, 9. dakikada Fode Koita ve 56. dakikada Moryke Fofana kaydetti. Esenler Erokspor'da ise 25. dakikada Kayode ve 51. dakikada Recep Niyaz'ın kaydettiği goller mağlubiyete engel olmadı. Bu sonuçla birlikte Iğdır FK teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ikinci maçında da galibiyet elde etti. Iğdır FK bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükselterek 5. sırada yer aldı.

