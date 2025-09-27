Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Melih Kurt düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Çorum FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Çorum FK maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

