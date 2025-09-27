CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, 7. hafta maçında Ümraniyespor ile Çorum FK karşılaşacak. Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:16
Ümraniyespor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Melih Kurt düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Çorum FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Çorum FK maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

