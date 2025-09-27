Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Esenler Erokspor, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Muhammet Ali Meteoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenler Erokspor - Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

