Pendikspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Pendikspor sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Pendikspor-Sakaryaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

PENDİKSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.