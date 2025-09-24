Ümraniye'den Bolu'ya darbe

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Boluspor, alt taraftan kurtulmak isteyen Ümraniyespor'u konuk etti. Maça 3 puan parolasıyla başlayan Bolu ekibi, rakibi karşısında etkli olamadı. İlk yarıda her iki takım da girdikleri pozisyonlardan yararlanamadı ve devre başladığı gibi golsüz tamamlandı.

GOLÜ ATTI, KIZARDI

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul temsilcisi oldu. 53. dakikada Oğuz Yıldırım'ın pasında Batuhan Çelik, fileleri havalandırdı. Takımını galibiyete taşıyan Batuhan Çelik, 84. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızıyla atıldı. Kalan sürede skoru koruyan Ümraniye 5 maç sonra kazandı. Bolu da 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı.