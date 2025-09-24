Sakarya moralli

Trendyol 1. Lig'de 7. haftada yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, mutlak galibiyet hedefliyor. Sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Tatangalar, Pendik deplasmanında da galibiyetle dönerek, ardından hafta sonu evinde oynayacağı Sivasspor maçıyla da üçleme yapmak istiyor. Pendikspor maçı idmanlarını sürdüren yeşilsiyahlılarda futbolcuların hırslı çalışması da teknik heyeti sevindirdi.