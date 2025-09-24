Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Esenler Erokspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fatih Tokail düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.