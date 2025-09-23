CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Iğdır FK-Hatayspor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Hatayspor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Iğdır FK-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, "Iğdır FK-Hatayspor maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 09:32
Iğdır FK-Hatayspor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Iğdır FK sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Iğdır FK-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 6. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı 23 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

IĞDIR FK-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Iğdır FK: Sinan Bolat, Conte, Alim, Burak, Eyüp, Doğan, Gökcan, Caner, Güray, Rotariu, Bruno

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Engin Can, Massanga, Abdulkadir, Görkem, Strandberg, Bamgboye, Rui Pedro

