Hedef zirve

Sakaryaspor, deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, şut ve pas çalışmaları ile çift kale maç yaptı. Antrenmanların verimli geçtiğini vurgulayan Sütlü, tüm çabalarının Sakaryaspor'u en iyi konuma getirmek olduğunu belirtti. Serhat Sütlü, Pendikspor'u detaylı bir şekilde analiz ettiklerini ve bu doğrultuda bir oyun planı hazırladıklarını ifade etti. Sütlü, "Maç maç ilerlediğimiz bir sistemle hareket ediyoruz. Oyuncularım, her oyun anlayışına uygun şekilde ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Erzurumspor ve Amedspor maçlarında oyun olarak çok dominant değildik, ancak daha az gol yiyip daha fazla gol atarak puanlar toplama hedefindeydik" dedi.