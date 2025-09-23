Çorum FK liderlik aşkına

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Çorum'da oynanacak. Çorum FK, kendi sahasında Serikspor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar, kazandığı taktirde maç fazlasıyla liderliğe oturacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
