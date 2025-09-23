CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Boluspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Boluspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 19:07 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 19:26
Boluspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Mücadelenin 53. dakikasında sahneye çıkan Batuhan Çelik, kaydettiği golle Ümraniyespor'a üç puanı getirdi. Ancak genç futbolcu, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını son bölümde 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 7'ye yükseltti. Boluspor ise 5 maç sonra ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta Ümraniyespor, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Boluspor etkili geldi. Kenar çizgisi önünde topu kontrol eden Boakye, pasını Balburdia'ya çıkardı. Balburdia'nın etkili vuruşunda, kaleci Cihan topu başarılı şekilde kontrol etti.

25'inci dakikada, kaleci Cihan Topaloğlu, Boluspor'a izin vermedi. Orta alandan topu alan Boakye, pasını Akanbi'ye aktardı. Boş alanda kaleciyle karşı karşıya kalan Akanbi'nin vuruşunu kaleci Cihan kurtardı. Boşta kalan topa yapılan ikinci vuruşu da kaleci Cihan başarılı şekilde kurtardı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

53'üncü dakikada, Ümraniyespor ligdeki ilk deplasman golünü Boluspor'a karşı attı. Soukou, orta sahadan pasını Oğuz Yıldırım'a gönderdi. Oğuz'un pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Çelik'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

68'inci dakikada, Boluspor beraberliğe yaklaştı. Boakye'nin pasında Arda Usluoğlu'nun vuruşunu kaleci Cihan kurtardı.

80'inci dakikada Ümraniyespor'da Batuhan Çelik, Doğan Can Davas'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ümraniyespor 10 kişi kaldı.

90+3'üncü dakikada, Ümranispor kalesi önünde karambol yaşandı. Çok yakın mesafeden Bolusporlu oyuncular tarafından ard arda çekilen 4 şut kaleci ve savunma tarafından kurtarıldı.

