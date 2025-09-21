Sarıyerspor-Pendikspor maçı canlı izle | SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarıyerspor-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 6. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sarıyerspor sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sarıyerspor-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARIYERSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 6. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SARIYERSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SARIYERSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE