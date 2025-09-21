CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor evinde Amed Sportif Faaliyetler'i geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 21:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Mbayne Diagne, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

43. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Kakuta kafayla topu ağlara filelere yolladı. 1-1

62. dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonla ilgili VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Süleyman Bahadır penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kakuta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Kasımpaşa-F.Bahçe | CANLI
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi!
DİĞER
Can Borcu'nda Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 20:50
Bursaspor finalde! Bursaspor finalde! 19:49
F.Bahçe'den 15 gollü galibiyet! F.Bahçe'den 15 gollü galibiyet! 19:46
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 19:19
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 18:55
Gol düellosunda Frankfurt mağlup! Gol düellosunda Frankfurt mağlup! 18:39
Daha Eski
Pendik deplasmanda kazandı Pendik deplasmanda kazandı 18:04
Kasımpaşa-F.Bahçe | CANLI Kasımpaşa-F.Bahçe | CANLI 17:49
Samsunspor-Fatih Karagümrük | CANLI Samsunspor-Fatih Karagümrük | CANLI 17:46
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:42
Montella, Kocaelispor- Ç. Rizespor maçında Montella, Kocaelispor- Ç. Rizespor maçında 17:06
Vallecas'ta puanlar paylaşıldı! Vallecas'ta puanlar paylaşıldı! 16:58