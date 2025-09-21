Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Mbayne Diagne, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
43. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Kakuta kafayla topu ağlara filelere yolladı. 1-1
62. dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonla ilgili VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Süleyman Bahadır penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kakuta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1