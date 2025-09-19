CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ederken, futbolseverler bu sorunun yanıtını araştırıyor. Ligin kritik haftalarına girilirken, Serik Spor ile Bandırmaspor arasındaki mücadele dikkatle takip ediliyor. Peki, Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 09:42
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Serik Spor-Bandırmaspor maçı, lig sıralamasını doğrudan etkileyebilecek önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor, deplasmanda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Serik Spor ise kendi sahasında güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar arıyor. Peki, Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SERİK SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 14:30'da başlayacak. Günün erken saatlerinde oynanacak bu mücadele, futbolseverler için öğle saatlerinin en önemli etkinliği olacak.

SERİK SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, hem beIN SPORTS 2 kanalından hem de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece sporseverler karşılaşmayı ister şifreli platformlardan ister kamu yayıncısından ücretsiz olarak takip edebilecek.

