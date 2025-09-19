Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Serik Spor-Bandırmaspor maçı, lig sıralamasını doğrudan etkileyebilecek önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor, deplasmanda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Serik Spor ise kendi sahasında güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar arıyor. Peki, Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SERİK SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 14:30'da başlayacak. Günün erken saatlerinde oynanacak bu mücadele, futbolseverler için öğle saatlerinin en önemli etkinliği olacak.

SERİK SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, hem beIN SPORTS 2 kanalından hem de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece sporseverler karşılaşmayı ister şifreli platformlardan ister kamu yayıncısından ücretsiz olarak takip edebilecek.