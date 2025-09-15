Serik’ten geri dönüş

STAT: Iğdır
HAKEMLER: Ömer Güldini (7), Salih Demirel (7), Rüştü Orcan (7)
IĞDIR FK: Muhammet (6), Gökcan (5), Alim (5), Burak (5), Ali (5), Oğuz (5) (Dk.85 Rotariu 4), Eyüp (5) (Dk.73 Doğan 4), Mendes (4) (Dk.39 Fofana 5), Güray (5), Eysseric (4) (Dk.73 Ali Kaan 4), Bruno (6) (Dk.79 Koita 4)
SERİK BLD: İbrahim (7), Martynov (7), Gotsuk (7), Tikhiy (7) (Dk.71 Gökhan Altıparmak 5), Silva (7), Emrecan (6) (Dk.64 Amaral 7), Bilal (7) (Dk.77 Selim 6), Batuhan (8), Mesut (7) (Dk.89 Gökhan ?), Kerem (7) (Dk.64 Erhan 7), Berkovskiy (8)
GOLLER: Bruno (Dk.63), Batuhan (Dk.71), Amaral (Dk.80)
SARI KARTLAR: Tikhiy, Batuhan, Kerem, Berkovskiy (Serik Bld)