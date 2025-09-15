Bandırma’da eşitlik var

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bandırmaspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Bandırmaspor, 11'de golcüsü Tanque ile 1-0'lık üstünlük yakaladı. Konuk ekip Keçiörengücü ise 27'de İbrahim Akdağ ile karşılık verdi, 1-1'i sağladı. Bandırma'nın 2 maçlık galibiyet serisi son bulurken Keçiören de üst üste 4. maçında galip gelemedi. Bu sonuçla beraber Bandırmaspor puanını 8'e çıkardı. Keçiörengücü de bu beraberlikle puanını 5 yaptı.