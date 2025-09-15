Amed Sportif 3’te 3 yaptı

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Fatih Tokail 7, Kürşathan Akın 6, Egemen Savran 6
AMED SPORTIF: Erce 7, Murat 7, Mehmet 7, Uğur 7, Celal 7 (Dk.57 Oktay 6), Sinan 7, Aytaç 8 (Dk.57 Alberk 6), Emrah 7 (Dk.57 Afena-Gyan 6), Dia Saba 7 (Dk.90 Kouyate 6), Fernando 7 (Dk.69 Moreno 6), Diagne 8
PENDIKSPOR: Utku 5, Soldo 5, Berkay 5, Yiğit 5, Sequeira 5 (Dk.27 Furkan Mehmet 6), Denic 5 (Dk.66 Thuram 6), Mesut 5, Bekir 5 (Dk.81 Hamza Yiğit 6), Kitsiou 5, Clarke-Harris 7 (Dk.66 Adnan 5), Wilks 5
GOLLER: Aytaç (24), Diagne (89) (Amed); Clarke-Harris (28) (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Oktay / Kitsiou, Wilks, Berkay, Adnan