Iğdır FK-Serik Spor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Iğdır FK sahasında Serik Spor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Iğdır FK-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

IĞDIR FK-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı beIN Sports MAX 2 Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

