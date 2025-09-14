CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK-Serik Spor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Serik Spor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Iğdır FK-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 10:31
Iğdır FK-Serik Spor maçı canlı izle | Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Iğdır FK sahasında Serik Spor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Iğdır FK-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

IĞDIR FK-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor maçı beIN Sports MAX 2 Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK-SERİK SPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

