Amed SK-Pendikspor maçı canlı izle | Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında Amed SK ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Amed SK-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 10:41 Güncellema Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 10:43
Amed SK-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Amed SK sahasında Atko Grup Pendikspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Amed SK-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

AMED SK-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı beIN Sports MAX 1 Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
