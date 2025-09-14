Amed SK-Pendikspor maçı canlı izle | Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Amed SK sahasında Atko Grup Pendikspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Amed SK-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

AMED SK-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-Atko Grup Pendikspor maçı beIN Sports MAX 1 Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE